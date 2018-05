Lavori Enel in pieno centro storico, niente energia elettrica: la mappa delle vie e gli orari

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che lunedì 28 maggio effettuerà un importante intervento con interruzione temporanea del servizio elettrico a Perugia per il restyling degli impianti in piazza Matteotti che saranno rinnovati nella parte elettromeccanica. I tecnici della società elettrica installeranno elementi di ottimizzazione tecnologica, in modo da completare l’automatizzazione di un’altra ampia porzione di sistema elettrico del centro città.

I lavori si svolgeranno lunedì 28 maggio, dalle ore 8:30 alle 11:30, e riguarderanno un gruppo ristretto di utenze comprese tra piazza Matteotti (civ. da 23 a 27, da 31 a 37), via della Rupe (civ. 4), via Oberdan (civ. 2).

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.