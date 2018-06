Perugia, due giorni di lavori Enel: niente elettricità, la mappa delle vie e gli orari

Ancora due giorni di lavori Enel a Perugia. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che martedì 5 giugno e venerdì 8 giugno effettuerà tre interventi di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico di Perugia per il rinnovo di degli impianti elettrici e la connessione alla rete elettrica di nuove forniture in alcune zone del territorio comunale.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione dividerà su più giorni e circoscriverà a gruppi ristretti di utenze grazie a bypass da linee di riserva, come da indicazioni seguenti: martedì 5 giugno, dalle ore 8.30 alle 12:30, Perugia centro, alcune utenze di via Annibale Vecchi e via Beatrice; venerdì 8 giugno, dalle 9:30 alle 12:30, Perugia Ponte San Giovanni pochi civici di via della Spiga; venerdì 8 giugno, dalle 8:30 alle 13:30, Perugia centro poche utenze di via Machiavelli.

"Gli impianti, che trasformano l’energia da media a bassa tensione per portarla ad aziende, attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni - scrive Enel - , saranno rinnovati attraverso l’installazione di nuova componentistica elettromeccanica automatizzata, che garantirà efficienza del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Insieme alla connessione alla rete elettrica di nuove utenze sarà anche effettuato il riassetto dei carichi per assicurare una distribuzione dell’energia equilibrata in tutte le aree interessate dai lavori".