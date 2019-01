Nuovi lavori Enel a Perugia, niente corrente elettrica: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Enel a Perugia. Domani, giovedì 3 gennaio, lavori di manutenzione e potenziamento su una porzione circoscritta di rete elettrica a Perugia, nella zona di via dell’Acquedotto incroci via Fabretti, via Sant’Elisabetta, via del Maneggio, via del Poeta e via dell’Aurora.

I tecnici dell’azienda elettrica provvederanno allo spostamento di alcuni impianti di piccola taglia, con migliore inserimento nel contesto urbano, ed eseguiranno nuove connessioni alla rete elettrica, potenziando l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata in tutta l’area.

Le operazioni, spiega ancora Enel, "devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione programmata che E-Distribuzione, grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, circoscriverà a un gruppo molto ristretto di utenze, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di una porzione più estesa di città".



Ecco la mappa delle vie e gli orari: giovedì 3 gennaio, dalle ore 13:30 alle 15:30, Perugia, via dell’Acquedotto civ. da 14 a 16, 7, da 7/b a 13; via Fabretti civ. da 2 a 14, da 18 a 30, da 34 a 40, sn (senza numero); via del Poeta civ. da 5 a 9, 15, da 19 a 21, da 2 a 6, da 16 a 18; via del Maneggio civ. 5, 11, 15, da 21 a 31, sn; via Sant’Elisabetta civ. 1, 7; via dell’Aurora 6, da 12 a 14, sn.