Dal terremoto agli incidenti, un week end di esercitazioni per imparare a gestire emergenze e catastrofi

Come imparare a gestire le emergenze. Nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 Maggio i territori del Comune di Fossato di Vico- Sigillo-Gualdo Tadino saranno coinvolti nell’allestimento di scenari emergenziali quali un ipotetico incidente stradale con il coinvolgimento di più veicoli, la gestione successiva ad una scossa di terremoto di rilevanza importante, l’evacuazione di strutture scolastiche e ulteriori scenari. Tutto questo è stato reso possibile grazie all’associazione di volontariato Misericordia di Fossato di Vico in accordo e collaborazione con il gruppo protezione civile Monte Cucco di Sigillo che hanno dedicato impegno e risorse per la realizzazione di questa esercitazione.

Infatti, avvenimenti piuttosto recenti quali il terremoto, l’emergenza neve dello scorso inverno e tutti gli altri possibili fenomeni potenzialmente dannosi, implicano un investimento costante delle istituzioni per quanto riguarda l’istruzione della stessa popolazione, e non solo, al fine di responsabilizzare i cittadini e e renderli competenti in caso di emergenza.

All’evento parteciperanno varie associazioni provenienti da territori limitrofi e anche da fuori regione, in modo tale da creare un momento educativo e formativo per tutti i volontari intervenuti e soprattutto per la popolazione la quale potrà assistere e partecipare all’esercitazione.

“Nonostante l’indiscutibile impegno richiesto nella realizzazione di un evento così rilevante per durata e complessità, la ferma convinzione della necessità di azioni preventive e educative sul proprio territorio, ha mosso l’iniziativa proposta dalla Misericordia di Fossato di Vico e dal gruppo Protezione Civile di Sigillo”.La manifestazione è aperta a tutti.