Gelo e temperature sotto lo zero, il Comune di Perugia apre il rifugio per i senzatetto

Temperature sotto lo zero e freddo. Il Comune di Perugia apre le porte del rifugio per senzatetto di via Romana. L'amministrazione comunale ha emesso oggi l'ordinanza che dispone l'apertura della struttura di accoglienza.

Come spiega Palazzo dei Priori, il ricovero resterà operativo fino alla fine di gennaio. Il provvedimento del Comune dispone anche che la struttura, riscaldata, dotata di tavoli, sedie e brandine, rimarrà aperta dalle 20 a fino alle 10 del mattino; nell’eventualità che sopraggiungessero precipitazioni a carattere nevoso, la struttura rimarrà aperta 24 h su 24; di somministrare pasti caldi e primi generi di conforto per i soggetti che cercheranno rifugio".