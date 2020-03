Emergenza Coronavirus, le farmacie umbre "ci sono" e garantiscono servizio anche a domicilio

In questo delicatissimo momento per il nostro Paese, ci sono professionisti che stanno mettendo in campo tutta la loro competenza per andare incontro alle esigenze della popolazione, rimanendo in prima linea. Tra questi i farmacisti dell’Umbria, come quelli di tutta Italia, che a fronte di una situazione particolarmente difficile come quella dell’emergenza Coronavirus, stanno garantendo la continuità del servizio di dispensazione dei farmaci pur nel contesto di quasi totale chiusura di esercizi e strutture, come previsto dal Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso.

“I farmacisti operano in situazione spesso di grande difficoltà, a volte anche in assenza di mascherine e di altre protezioni, ma lo stanno facendo con uno spirito di servizio ed un senso di sacrificio straordinario – commentano il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani, la presidente di Federfarma Perugia Silvia Pagliacci e il presidente di Federfarma Terni Maurizio Bettelli. Non è un mistero infatti che con l’attuazione delle misure imposte dall’ultimo Decreto Governativo, in tutta Italia si intravedono file già dall’esterno delle farmacie per motivi legati alla necessità di approvvigionamento dei medicinali. “Tutti i cittadini devono esibire specialmente adesso un grande senso di responsabilità, rispettando alla lettera le disposizioni ministeriali in tema di emergenza Coronavirus. La prima, la più importante, quella di rimanere a casa evitando inutili assembramenti. Senza dimenticare che naturalmente, in caso di bisogno, le farmacie restano a disposizione anche con un servizio molto importante quale quello della consegna gratuita a domicilio dei farmaci, tramite il numero verde 800 189 521 creato da Federfarma, alle persone anziane e con per particolari difficoltà legate allo stato di salute”.