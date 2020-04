Mano tesa ai cittadini, il Comune di Bettona sospende tasse e pagamenti

Mano tesa ai cittadini da parte del Comune di Bettona in questa delicata fase di emergenza sanitaria legata al Covid 19. Su decisione della giunta comunale, è stata abolita la Tosap 2020 per le aziende che sono state costrette ad interrompere la loro attività produttiva (la differenza verrà richiesta a partire da fine settembre 2020). Sospesi anche gli accertamenti e le previsioni di tutte le imposte pregresse e non corrisposte (gli eventuali accertamenti saranno richiesti in due rate al 31/12/20 e al 30/04/21).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giunta, in una nota comunica che sono stati sospesi anche i pagamenti delle tasse fino al 31 maggio per tutti e la prima rata al 30 giugno 2020 per i contribuenti che non hanno subito riduzione del reddito a causa del Covid 19. Infine è stata disposta la sospensione di tutte le tariffe per mensa, trasporto scolastico e asilo nido.