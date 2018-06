Il Comune di Perugia si prepara alle ondate di caldo: i consigli e tutti i numeri utili

Il Comune di Perugia si prepara alle ondate di calore dell'estate 2018 e pubblica online il Piano di gestione delle emergenze. A darne notizia è proprio Palazzo dei Priori, con un post su Facebook: "È on line il Piano comunale di gestione delle ondate di calore 2018.

Nel piano sono riportate le azioni e le procedure da mettere in atto per prevenire o ridurre gli effetti di una possibile ondata di calore sulla salute di soggetti considerati a ‘’rischio’’ (soprattutto gli anziani con età pari o superiore a 65 anni ,i neonati ed i bambini al di sotto di 1 anno e i soggetti con malattie mentali)".



E ancora: "Qui in sintesi alcuni comportamenti da adottare: Bere più liquidi (in particolare acqua); Stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15); Ventilare l'abitazione attraverso l'apertura notturna delle finestre e l'uso di ventilatori; Se non si ha un condizionatore in casa, fare docce e bagni extra o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l'aria condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche); Indossare abiti leggeri; Evitare esercizi fisici non necessari all'aperto; Se esposti a sole diretto mitigare l'effetto con cappelli leggeri a tesa larga o parasole, occhiali da sole e usando sulla pelle filtri solari con protezioni ad ampio spettro; Nel caso in cui si debbano svolgere attività all'aria aperta: limitarle alle ore mattutine e serali; Preferire pasti leggeri e fare attenzione all'opportuna conservazione dei cibi; Non sostare in automobili ferme al sole né lasciare mai persone, specialmente bambini o anziani, né animali domestici in auto o altri veicoli chiusi".

Il Comune di Perugia pubblica anche i numeri utili per fronteggiare l'emergenza: "Per ulteriori contatti e informazioni: Centrale operativa Polizia Municipale 0755723232 Cellulare del reperibile di Protezione Civile h24 3667631421 Servizio di pronto intervento sociale h 24 - 3401780004 Centralino AUSER per segnalazioni di soccorso dalla popolazione: 075 5005666 e dell’ Anteas 0755067426, n° verde 800-050064. Sono a disposizione della cittadinanza gli uffici di : MADONNA ALTA 075/5772990 PONTE S. GIOVANNI 075/ 5772997 PONTE FELCINO 075/ 5772995 PERUGIA 075/5773544 CASTEL DEL PIANO 075/5773540"