EmerGemma, un progetto di alfabetizzazione digitale per over 65 per vincere la solitudine e l'isolamento

#Gemma, il sapere è prezioso, è un progetto finanziato dalla Regione Umbria con le risorse del POR-FSE 2014-2020 nell’ambito del programma #OpenUmbria. In questo momento di distanziamento sociale dovuto al COVID-19, il progetto, nato per facilitare la cultura digitale sul territorio umbro e supportare, attraverso front office e laboratori territoriali, lo sviluppo di abilità digitali tra gli over 65, si è convertito in sportello digitale, divenendo #EmerGemma, per rispondere alle esigenze dei più deboli e meno alfabetizzati digitalmente.

Il progetto è stato presentato da un partenariato di enti pubblici e privati quali il Comune di Montone (soggetto capofila), Anci Umbria, Comune di Spello, Comune di Giano dell’Umbria, Fondazione Golinelli, Ic Togiano-Bettona, Liceo Properzio Assisi e Giove In Formatica Srl.

#EmerGemma è uno strumento sociale, che aiuta a combattere l'isolamento, mettendo a disposizione degli anziani l’ABC digitale affinchè non rimangano soli, almeno virtualmente.

Come si svolge

#EmerGemma prevede una serie di tutorial, che insegnino l'utilizzo di nuove tecnologie (Facebook, wathsapp, skype e gli altri); supporti che ormai sono diventati un ausilio indispensabile per condurre una vita sociale, familiare e amicale quotidiana e che ad esempio, hanno permesso a molti, di passare gli scorsi giorni di festa “in famiglia” in una stanza virtuale.

Grazie a una serie di dirette facebook, pillole digitali e lo “sportello a distanza” tramite whatsapp, sempre “aperto”, #EmerGemma si propone di sostenere le attività quotidiane divenute inevitabilmente digitali: dal fare la spesa, all'ordinare la cena a domicilio, dalla visita virtuale dei musei iall'acquisto in sicurezza con l'ecommerce.

Le dirette facebook si svolgono ogni martedì e giovedì alle ore 16.00 https://www.facebook.com/gemmaprogetto e si possono ri-vedere tutti i contenuti nel canale YouTube del progetto che sta divenendo un prezioso archivio di alfabetizzazione digitale, accessibile a tutti e sempre consultabile.

Lo spazio di supporto virtuale #EmerGemma ha sostituito i front office reali attivi nei diversi Comuni del progetto #Gemma, con degli “sportelli virtuali” tramite whatsapp (Riferimenti whatsapp: tel. 333 433 5334, tel. 373 834 2481, tel. 328 895 2505, tel. 334 182 3385).