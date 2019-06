Elicottero in volo a bassa quota in Umbria, così Enel controlla le linee elettriche

C'è un elicottero in volo a bassa quota in Umbria. Ecco perché. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, con una nota informa che "per quanto riguarda le ispezioni in elicottero delle linee elettriche aeree dell’Umbria, iniziate il 4 giugno, sono già stati sorvolati e controllati oltre 2.000 km di rete elettrica tra i territori di Gubbio, Bettona, Assisi, Foligno e Perugia. Sono in corso le attività per ulteriori 1.300 km tra le altre aree provinciali di Perugia e alcune zone del territorio provinciale di Terni".

L'elicottero sarà in azione fino a fine giugno e inizio luglio. Così "E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di circa 3.300 km di cavi aerei di media tensione e di centinaia di sezionatori aerei di manovra, nel contesto di una rete elettrica che in Umbria alimenta 4.048 cabine elettriche di trasformazione, 2.301 posti di trasformazione a palo che forniscono energia a quasi 148mila clienti".

La verifica con elicottero, spiega ancora Enel, "consiste nell’ispezione delle linee aeree, difficilmente controllabili da terra, e rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e manutenzione delle linee elettriche. I voli a bassa quota delle linee consentono la rilevazione visiva, ad elevata risoluzione, di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti. Durante questa attività viene posta particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, allo stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei posti di trasformazione su palo. Le operazioni avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio e quindi senza disagio per la clientela".