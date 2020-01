Elicottero a bassa quota, Enel controlla le linee elettriche: la mappa dei Comuni

Elicottero in volo a bassa quota in Umbria. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha dato il via a un check-up aereo sulle linee elettriche di media tensione delle province di Perugia e di Terni con un elicottero specializzato che sorvolerà le città ed i territori limitrofi.

E-Distribuzione, spiega una nota, monitorerà lo stato di salute di circa 1.400 km di cavi aerei di media tensione e di centinaia di sezionatori aerei di manovra: complessivamente, si tratta di una rete elettrica che alimenta 2.218 cabine elettriche di trasformazione e 969 posti di trasformazione a palo che forniscono energia a 81.866 clienti di bassa tensione e a 508 clienti di media tensione.