San Giustino, vandalizzata la sede della Lega e la foto di Salvini: "Merde, ci vediamo in piazza"

Vandalizzata la sede della Lega a San Giustino. A denunciarlo, via Facebook, il deputato del Carroccio Riccardo Augusto Marchetti, che scrive "'Merde, chi ha problemi ci vediamo in piazza alle 12,30 del 2 novembre', hanno scritto i democratici detrattori della Lega fuori dalla nuova sede di San Giustino, il tutto accompagnato a sassi buttati per terra".

Poi la risposta del parlamentare ai vandali: "Noi l’appuntamento ve lo abbiamo dato il 27 ottobre ed eravamo un esercito di oltre 255mila cittadini: l’unica sfida che accettiamo con voi è quella, anche se è comprensibile che cerchiate altre strade visto com’è finita".