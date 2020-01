Elezioni in Emilia Romagna, al Mihajlovic pro Salvini risponde il martello umbro Zaytsev: selfie con Bonaccini

La campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna si colora di Umbria.

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, sta con Matteo Salvini e si augura che le prossime elezioni in Emilia Romagna siano vinte dalla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. "E' ora di votare il cambiamento" afferma in un'intervista al Resto del Carlino a cui ha fatto seguito una bufera social immaginabile, visto da chi arriva l'endorsement. Ex campione di calcio, allenatore dei rossoblu, protagonista di una battaglia coraggiosa e dura contro la malattia che lo ha visto tornare in panchina dopo il trapianto di midollo, Sinisa è stato preso di mira, anche scompostamente, da chi si è ritenuto deluso per la sua posizione pubblica, ma altrettanto è stato apprezzato e ringraziato dai suoi ammiratori che ne condividono il pensiero. Inevitabile.

Ma non è il solo personaggio di sport ad entrare nella bagarre elettorale. Affida al profilo Instragram la sua "scelta" Ivan Zaytsev, asso della pallavolo mondiale, vittorioso nell'anno del triplete con la maglia della Sir, ora in forza a Modena. Sul suo profilo un selfie insieme a Stefano Bonaccini, governatore uscente e candidato del centrosinistra. Eloquente il commento: "Il mio Presidente".