Elezioni regionali in Umbria, l'ironia di Eurochocolate: "Ecco il chocosantino elettorale"

Cioccolato per "addolcire il clima elettorale". Il 27 ottobre in Umbria è il giorno delle elezioni regionali. Eurochocolate, il festival del cioccolato di Perugia, finisce proprio quella domenica. E la butta sull'irona, presentando il "chocosantino elettorale".

E come spiega il patron, Eugenio Guarducci, "abbiamo pensatodi addolcire un po’ quello che sarà il clima di un confronto elettorale molto intenso e impegnativo per i vari candidati e per gli elettori che avranno il compito di scegliere i propri rappresentanti nella massima istituzione della propria regione".

Per questo, dice, "nasce l’idea di lanciare un Chocosantino Elettorale. Un simpatico strumento di comunicazione dall’ottimo rapporto costo/contatto che, oltre a trasmettere i messaggi e/o veicolare i volti dei candidati e i simboli delle forze politiche, consentirà di “attaccare bottone” con un gran numero di potenziali elettori". Marketing elettorale e non.

Come spiega la nota di Eurochocolate "il Chocosantino Elettorale sarà prodotto in esclusiva da Costruttori di Dolcezze e consiste in un classico “Napolitain” a forma quadrata nei tradizionali gusti Latte o Fondente (foto e immagine grafica allegate). Ogni candidato potrà ordinare un quantitativo minimo di circa 20 Kg corrispondenti a 5.000 Chocosantini. Se richiesto, Costruttori di Dolcezze potrà anche gestire la grafica che verrà apposta sull’incarto del cioccolatino. I Candidati e le singole forze politiche che saranno protagonisti delle elezioni regionali in Umbria possono fin d'ora richiedere informazioni e preventivi scrivendo a chocosantino@eurochocolate.com. Gli ordinativi potranno essere accettati entro e non oltre il 22 Settembre con consegna prevista intorno al 10 Ottobre".