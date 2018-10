La modella umbra incanta gli Stati Uniti, premiata a New York

Eleonora Pieroni, modella e attrice di Foligno, è stata premiata a New York come ‘italiana in America che promuove e diffonde la cultura italiana negli Stati Uniti’. Un premio, ha spiegato, "che onora me, Foligno e la Quintana, manifestazione di livello internazionale".



Eleonora, oltre ad essere modella attrice e presentatrice di eventi, è curatrice e ideatrice della rubrica online “Un’italiana a New York”.

Molti degli eventi italiani che si tengono a New York, tra cinema, cultura e musica, sono presentati dalla modella folignate. diventata famosa in America perchè considerata un’icona di divulgazione della cultura Italiana e per aver portato la Giostra della Quintana di Foligno a sfilare sulla Fifth Avenue per il Columbus Day nel settembre 2017.

Quell'evento di promozione della Quintana e della regione Umbria ha sancito un legame tra lo stato di New York e la manifestazione antica la Quintana di Foligno. Ottobre è il mese dedicato alla celebrazione della tradizione e delle origini Italiane in America, cosi che sono stati premiati anche giornalisti, ricercatori, imprenditori e il canale web TV ‘Patrimonio italiano’.