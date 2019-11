Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, consegnate 19 onorificenze: tutti i premiati da Mattarella

Un Ufficiale e diciotto Cavalieri "al Merito della Repubblica Italiana". Nella mattinata della “Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate” nella Sala del Consiglio Provinciale di Perugia si è svolta la cerimonia di consegna, a 19 residenti in Provincia di Perugia, dei diplomi di conferimento di distinzioni onorifiche dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 2 giugno, in occasione del 73° anniversario della fondazione della Repubblica.

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici territoriali della Magistratura, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e i Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti.

Il Prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia ha rivolto agli insigniti "le più vive congratulazioni per il prestigioso riconoscimento conseguito ed ha sottolineato che ciascuno di essi, essendosi particolarmente distinto in una specifica attività, ha dato concreta, esemplare attuazione a quei valori di solidarietà sociale e dedizione al lavoro, che informano la nostra Carta Costituzionale". E ancora: "L’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, istituito al fine di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari nonchè nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, - ha spiegato il Prefetto – evidenzia, in modo altamente simbolico,la necessità di perseguire e premiare il merito, additando alle giovani generazioni fulgidi esempi da seguire nel proprio percorso di crescita come cittadini e lavoratori, in funzione del bene comune. In tale prospettiva, pertanto, risulta altresì di fondamentale importanza che le Istituzioni operino in modo sempre più coordinato e sinergico, al fine di un ottimale perseguimento del pubblico interesse".

Ecco l'elenco completo dei premiati: Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana il commissario Fabio Favilli (residente a Corciano). Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana l'assistente capo di polizia Markus Brunelli (Gubbio), il signor Orlando Cecchetti (Gubbio), la signora Maria Cecilia Ciliani (Corciano), il maresciallo capo dei carabinieri Claudio Di Rocco (Castel Ritaldi), l'assistente capo di polizia Federico Gambelli (Perugia), il signor Emilio Giannetti (Passignano Sul Trasimeno), il maresciallo maggiore dei carabinieri Simone Mattei (Gubbio), il dottor Alfiero Moretti (Foligno), la signora Chieko Ono (Assisi), il maresciallo capo dei carabinieri Luca Palmieri (Foligno), il maggiore dei carabinieri Salvatore Pascariello (Perugia), il maresciallo maggiore dei carabinieri Marco Pezzotti (Todi), il signor Rocco Ragni (Perugia), la professoressa Anna Scatigno (Perugia), il maresciallo maggiore dei carabinieri Luca Servoni (Perugia), il signor Giacomo Sintini (Corciano), il geometra Giorgio Varin (Marsciano), l'architetto Diego Zurli (Umbertide).