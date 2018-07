INVIATO CITTADINO Elce, la nuova vita degli ex pallai: spunta un campo da calcetto

Ex pallai al parchetto di via Torelli. I ragazzi sono pronti per usarlo come campo da gioco per calcetto. Già da qualche giorno, alcuni operai sono all’opera per recingere la zona. Gli ex pallai demoliti erano già stati coperti di terra sulla quale avevano seminato un pratino dalla crescita rigogliosa. Peccato che adesso sia rinsecchito.

La squadra di operai ha prima piantato dei pali metallici e poi tirato la rete che salverà il pallone da indesiderate fuoriuscite e corse a perdifiato per il recupero. Hanno apposto un cancelletto dotato di chiusura e assicurano che a breve tutto sarà completato. Non resta che scaldare i muscoli, formare le squadre e organizzarsi per un torneo estivo serale. Finalmente quella superficie pericolosa, inutilizzata e ingombra di lampioni rugginosi è tornata fruibile. Col vicino spazio bambini attrezzato (donatore dei giochi l’imprenditore Luigi Turco), quel parchetto è un’oasi in mezzo all’asfalto e al cemento.

Lo spazio per cani a valle, quasi completato, sarà massicciamente fruito da tanti appassionati cinofili. Quello che i residenti adesso chiedono è una degna illuminazione che consenta di frequentare quel parco in sicurezza anche in ore serali.