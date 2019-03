INVIATO CITTADINO Elce, scalette della vergogna: degrado e rifiuti

Quelle scalette sono ingombre di materiali e risultano pericolose per gli alunni della Leonardo. Siamo all’Elce, sulle scalette che collegano la scuola con l’area a valle confinante con la parte bassa di via Torelli. Il passaggio è intensamente percorso dagli studenti, attesi dai genitori poco sotto, poiché in via Bonaparte Valentini non è possibile trovare posto per l’auto.

La discesa dei ragazzi per queste scalette è intralciata dalla presenza di materiali pericolosi. Vi si notano pezzi di legno strappati alla recinzione ecologica dell’area verde. È da precisare che i livelli dell’area erano delimitati da staccionate ecologiche. Queste, col tempo, si sono degradate e si è deciso di non rimetterle in sesto. I materiali di risulta sono rimasti in loco per qualche tempo e qualcuno li ha sparpagliati all’intorno. Qualche pezzo è finito su queste scalette. Che peraltro sono ingombre di numerose altre immondezze (foto). Sarebbe il caso di dare una robusta ripulita.