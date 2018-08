Elce, la rabbia dei residenti: "Non si vive più dal rumore, le case vibrano come foglie al vento"

I residenti di via Annibale Vecchi sono esasperati: “Non si campa dal rumore”. “E le nostre case vibrano come foglie al vento”, aggiungono. “Al passaggio dei grossi pullman, è tutto un rumore insopportabile e una vibrazione preoccupante”.

Il fenomeno si ripete dopo dei lavori che hanno comportato lo strappo trasversale di alcuni punti della carreggiata. Un loro rappresentante sostiene – e lo indica al cronista – che fra due di questi strappi e la carreggiata intermedia si è stabilito un dislivello, un evidente avvallamento, indicato come primo responsabile di tutto quel macello.

A parte la preoccupazione per la stabilità degli edifici, uno dei quali è stato recentemente risistemato, esiste il fondato timore che questo rumore nuoccia alla salute. Ad altri il compito di indagare sulle cause e sui possibili rimedi. Sta di fatto che il fenomeno è concreto e verificabile, specie fra i civici dall’80 a salire e dal 101 in poi, procedendo in direzione San Marco.

“Chiederemo l’intervento dell’Arpa per misurazioni fonometriche. Piazzeranno gli strumenti e verificheranno la veridicità della segnalazione”. “Quanto alle vibrazioni, ci avvarremo di un consulente di parte”, aggiungono. Siccome il fenomeno è recente, un primo intervento potrebbe essere quello di una ribitumazione completa (peraltro prevista) al fine di rimettere in piano il manto stradale compensando i dislivelli.