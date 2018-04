INVIATO CITTADINO Elce, spostate quei cassonetti pericolosi dalla rotatoria

Un’insidia considerevole, quella costituita dalla posizione dei cassonetti sulla curva nei pressi della rotatoria dell’Elce. Un ostacolo insormontabile per i veicoli che, provenendo da viale Orazio Antinori, dopo la sede di Unicredit, si apprestano a svoltare verso via Annibale Vecchi, in direzione di Acqua e Sapone e Supermercato Metà.

Proprio in prossimità dell’attraversamento pedonale, non uno ma ben tre contenitori della Gesenu occludono completamente la visuale. Sono il cassonetto dell’indifferenziata, la campana blu di vetro e metalli e quella gialla della carta. Poco conta come ingombro – ma c’è anche quello – il raccoglitore delle pile esauste.

Qui ci sono – o, per meglio dire, “c’erano una volta” – le strisce. Di esse non c’è più traccia orizzontale, nemmeno a cercarla col lanternino. Ne resta solo il segnale verticale in prossimità del residuato bellico di una cabina telefonica, frutto di un’archeologia tecnologica della quale si farebbe volentieri a meno. Anche perché fuori servizio. Ma poi, in ogni caso, a chi serve? Via tutto! Lì attraversano i bambini della materna delle suore. Oltre a tanti studenti e anziani, categoria di persone sempre più numerosa nel quartiere dell’Elce.

La rimozione di questi inutili “arredi urbani” s’impone con celerità. Prima che qualcuno abbia a restare sotto le ruote di un veicolo.