INVIATO CITTADINO Elce, riapre lo storico negozio che fu forno Pieroni e... tanto altro

Riapre all’Elce – in via Annibale Vecchi – lo storico negozio che fu forno Pieroni e… tanto altro. Si chiama Bencivenga, panetteria-pasticceria. Non produce in proprio, ma commercializza alimenti di qualità, acquistati direttamente dai produttori.

Dai tempi di Pieroni, generazioni di studenti ci hanno comprato la pizzetta, la brioscia o il panino con la mortadella. Poi la chiusura di Pieroni e il subentro di Dolce Perugia che ha retto per molti anni. Più recentemente un nuovo negozio, che però ha avuto vita breve. Si sa: la concorrenza è tanta, altri esercizi simili stanno alla rotatoria, su alla Farmacia, in viale Orazio Antinori e al curvone di via Annibale Vecchi, vicino Acqua & Sapone.

Sopravvive solo chi riesce a crearsi una nicchia di qualità e un portafoglio clienti stabile. La nuova azienda ha aperto nella giornata di sabato 9, come si deduce dai palloncini multicolori appesi lungo il corso dell’Elce e in aderenza all’ingresso. “Intendiamo specializzarci – dice un’addetta – in prodotti di qualità a chilometri zero”. “Oltre a prodotti da panificazione e pasticceria, tratteremo – aggiunge – insaccati, formaggi, legumi, tipicità del territorio”.

Intanto, il primo passo è quello di acquisire, e fidelizzare, come clientela, i numerosissimi alunni della vicina scuola media Leonardo da Vinci, poco sotto, in via Maira Bonaparte Valentini. Inoltre, anche gli studenti e i residenti sono una potenziale risorsa commerciale. Ora, il tempo di posizionarsi e farsi conoscere. Poi si vedrà. I migliori auguri di successo a questo negozio che, si spera, possa rinverdire i fasti dei predecessori di un tempo.