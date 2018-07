Elce, la denuncia dei residenti: "Hanno scambiato via Calindri per una discarica"

La rabbia e lo sdegno: hanno scambiato via Calindri per una pattumiera. E dire che siamo poco sotto il corso dell’Elce, ossia via Annibale Vecchi.

Deve essere accaduto nella notte di venerdì. Alcuni irresponsabili inquinatori hanno mollato, in prossimità dei cassonetti, una congerie di corrugati industriali: tubolari di plastica grossi e medi, nei colori nero, antracite e grigio. Li hanno gettati nella scarpata, a valle dei cassonetti, a lato delle scalette che adducono alla parte bassa di via Calindri, verso via Torelli.

Devono essere avanzati da qualche intervento in zona. Tant’è che, in quest’ultimo periodo, sono avvenuti diversi inconvenienti e squadre di operai hanno agito per qualche giorno. Oltre alle forasiti (o tubi protettivi) si notano, prima dei cassonetti, pezzi di legno di scarto. A un occhio profano sembra trattarsi di corrugati per il passaggio di cavi elettrici o telefonici. Non sono certo a tenuta per il gas o l’acqua. Sta di fatto che quei materiali giacciono lì, a fare pessima impressione, e gli addetti alla pulizia non li ritirano perché quella roba va smaltita in un’isola ecologica e non gettandoli nell’indifferenziata.

È il caso di aprire una piccola indagine, rilevando a chi far capo per interventi recenti in zona. E poi procedere con le sanzioni previste dalla legge. Ma la turpe genia degli inquinatori si riproduce con velocità superiore a quella delle persone perbene?