INVIATO CITTADINO Elce, antenne sul campanile: cittadini preoccupati

Quartiere Elce, scoppia la contesa su quelle antenne piazzate sul campanile della chiesa parrocchiale di San Donato. Le hanno appena posizionate con una piattaforma e già capannelli di contestatori dibattono in materia. Gruppetti di persone davanti alla farmacia, alla Coop, nei bar e locali della rotatoria discutono, con un tono a… elevato regime di giri.

Diagnosi: fanno male, sono troppo vicine alle abitazioni. E poi, marcatamente, si leva la protesta dei residenti di prossimità. “Ho la camera del mio ragazzo a poche decine di metri da quegli apparati. Temo che il campo elettromagnetico generato possa fargli male”.

Preoccupazioni più che legittime. Che la scienza sembra smentire… fino a un certo punto.

“Avranno certamente fatto le cose regolari – commenta una signora – e con le previste autorizzazioni. Ma almeno un cenno, dall’altare, il parroco poteva farcelo”.

C’è chi scherza, dicendo il vero: “Pecunia non olet (i soldi non puzzano) sosteneva qualcuno (l’imperatore romano Vespasiano, dinastia Flavia, ndr). E la parrocchia si trova a dover affrontare spese di carattere strutturale. Perché mai il parroco non doveva sottoscrivere quel contratto, accettando la proposta della società telefonica?”.

Sta di fatto che diverse telefonate sono intercorse fra i residenti e l’associazionismo di base, che all’Elce ha preso forza. Insomma: è stata dissotterrata l’ascia di guerra e gli elcini, si sa, sono gente tosta.

“Chiederemo l’intervento dell’Arpa per verificare l’entità dei campi indotti e poi vedremo”.

Intanto qualcuno ha in animo di chiedere l’accesso agli atti, manifestando intenzioni più che bellicose: partire con diffide, carte bollate, questioni legali, perizie.

Che le proteste siano legittime o meno, sarà da vedere. Comunque, di certo comprensibili. Intanto c’è da registrare il diffuso clima di allarmata attenzione creatosi intorno all’evento.