Tutti con il naso all'insù, torna la spettacolare eclissi di Luna: sarà da "record"

Sarà una eclissi da record, quella che si accinge ad offrire uno spettacolo in cielo davvero unico. Nella notte del 27 luglio ci sarà infatti la più lunga eclissi di luna del secolo, della durata di ben 103 minuti. Il massimo dell'eclissi si avrà alle 22.22 e la Luna apparirà rossa per via della rifrazione della luce del Sole sull'atmosfera terrestre. A rendere ancor più suggestivo il tutto, sarà la presenza in cielo di ben 4 pianeti visibili a occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e Marte.

Un fenomeno spettacolare, che in Italia si potrà osservare praticamente a occhio nudo. La Luna, infatti, sorgerà pochi minuti prima delle 21, ora italiana, verso sud est, già in fase di attraversamento del cono d'ombra della Terra.

Come riporta Today.it l'eclissi totale del nostro satellite si verifica quando nella sequenza Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati, mentre la sua durata dipende dalla distanza reciproca Terra-Luna. Durante questa particolare eclissi, hanno spiegati gli esperti dell'Inaf, l'Istituto nazionale di astrofisica - la Luna si troverà in prossimità dell'apogeo, punto della propria orbita alla massima distanza dalla Terra, poco oltre 400mila chilometri. In questo tratto dell'orbita la Luna si muove più lentamente rispetto a quando si trova in altri punti della sua traiettoria dilatando i tempi di passaggio nel cono d'ombra terrestre.