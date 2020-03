Perugia, tutte le attività aperte con consegne a domicilio: segnalatele a Perugia Today

Stiamo vivendo una situazione difficile in Italia e non sappiamo quanto durerà esattamente. Le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus sono rigide ma necessarie, sebbene abbiano costretto molti commercianti a chiudere. Una delle poche attività ammesse degli ultimi decreti è la consegna a domicilio, per questo motivo PerugiaToday vuole supportare tutti quei negozianti, quelle imprese e quei ristoranti che abbiano un e-commerce o che fanno consegne a domicilio, per offrire un servizio utile ai clienti e a tutti i cittadini e sostenere in questo modo la già provata economia locale.

Come segnalare su Perugia Today la propria attività

Come fare per segnalare la propria attività commerciale a domicilio? Basterà complilare la scheda azienda disponibile a

Dovete effettuare l’iscrizione (basta un attimo) e quindi l'accesso; troverete quindi la schermata che vedete qui sotto. Dovrete allora cliccare su "la tua impresa":

Da qui si entra nella schermata riprodotta più in basso, che vi proporrà alcune semplici voci da riempire. Campi obbligatori sono quelli dei contatti telefonici (per farvi raggiungere dai clienti) e dell'indirizzo (per segnalare la zona in cui operate). Potrete poi inserire una vostra descrizione ed eventuale segnalazione dei servizi / prodotti da voi offerti a domicilio.

Una volta che avete effettuato il caricamento della vostra scheda, la nostra redazione riceverà un avviso e procederà all'approvazione della scheda. A quel punto la scheda sarà inserita tra le attività che tutti potranno consultare e di cui si potranno avvalere per restare a casa.

I negozi e i ristoranti aperti a Perugia

Di seguito i primi negozi e le imprese che si sono registrati al sito, suddivisi per categorie. In questo elenco è invece possibile consultare tutte le altre aziende.

Azienda agraria Carlo e Marco Carini

Azienda Agricola Luca Goretti Frutta e Verdura

BastianBirraio

Beresapere

Birrificio La Gramigna

Cancelloni Food Service

Cioccolato Augusta Perusia

CM Azienda Agraria

Enoteca Rossodisera

Euronics Minuti

Faffa il fornaio

Farmacia Bolli

Garden La Serra

Rossomelograno Pizzeria

Elenco in corso di aggiornamento

