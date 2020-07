E' made in Umbria la sospensione scelta dal colosso giapponese "Honda" e ideata da due giovani talenti

E’ made in Umbria la sospensione AirTender sulla quale punta la Honda grazie ad una partnership fra il colosso giapponese e l’azienda Umbria Kinetics dei giovani folignati Federico Giuliani e Gabriele Bellani.

È stata la stessa Honda ad ufficializzare l’utilizzo delle sospensioni AirTender anche per i nuovi modelli 2020, disponibile per Honda CRF1100L Africa Twin 2020.“Honda Motor Europe Ltd. Italia - si legge nel comunicato - è lieta di annunciare il proseguimento della collaborazione con Umbria Kinetics s.r.l. e la realizzazione di altri kit AirTender®.

“L’importante novità- spiega la Honda - è che AirTender si può ora installare anche sull’ammortizzatore originale Showa, sia sul nuovo model year 2020, sia sui precedenti model year 2016-2019. Chi aveva acquistato un kit AirTender per la CRF1000L Africa Twin – modelli dal 2016 al 2019, anche in versione Adventure Sports – ma ora è in possesso del nuovo modello 2020, non sarà costretto ad acquistare un nuovo AirTender ma potrà convertire il suo kit.”

AirTender vanta ben tre brevetti internazionali. Il sistema prevede la sostituzione della molla elicoidale standard con un sistema che pone in serie una molla elicoidale – più corta e rigida dell’originale – e una molla a gas dotata di un sistema oleodinamico, che permette di regolarla e controllarne gli spostamenti. L’unicità di questo nuovo sistema consiste nel separare le diverse funzioni della sospensione, riducendone i compromessi.

La parte idropneumatica, invece, entra in funzione solo oltre un certo valore di carico e quindi consente di ammorbidire istantaneamente la sospensione sulle forti asperità. “Il risultato è una sospensione che offre una capacità di adattamento immediato alle condizioni del terreno, e quindi nessun compromesso, ma un comfort totale in qualsiasi situazione di guida”.