Eccellenze umbre in dono al vice presidente Usa. Il premier Conte dona olio di Montefalco e Marsciano

Non solo il vino, ma anche l’olio tra le eccellenze prodotte dal territorio di Montefalco apprezzate in tutto il mondo.

Lo scorso 24 gennaio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il vice presidente degli Stati Uniti d’America Michael R. Pence. “Il vice presidente degli Stati Uniti – scrive la Fondazione Italiana Sommelier - si è dichiarato astemio. Così in occasione della sua visita in Italia, invece del consueto dono di vini italiani, come regalo di Stato è stata donata una selezione di oli extravergine di oliva, appositamente allestita dalla Fondazione Italiana Sommelier con alcune etichette eccellenti del nostro Paese”.

La Fondazione Italiana Sommelier ha selezionato due produttori di Montefalco: Arnaldo Caprai Viticoltore in Montefalco e la Cantina Antonelli, oltre all’azienda umbra Castello Monte Vibiano di Marsciano e alla pugliese Frantoio Muraglia di Andria.