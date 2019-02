E45, l'isolamento verso nord sta per finire: riapre il viadotto Puleto. Ma solo al traffico leggero

L'isolamento dell'Umbria verso nord si avvia a conclusione. La Procura della Repubblica di Arezzo, 28 giorni dopo il sequestro, ha infatti deciso di togliere i sigilli al viadotto Puleto della E45, sequestrato per motivi di sicurezza e di "criticità estrema".

Si tornerà, quindi, a circolare, anche se, a quanto si apprende, resta escluso il traffico pesante. Problema risolto, insomma, solo a metà perché per le aziende rimangono le criticità legate al trasporto delle merci oltre i confini regionali e, nello specifico, verso nord. Intanto, però, al netto di tutte le garanzie sul fronte sicurezza, un primo step è stato effettuato. La riapertura avverrà alle 16-

Per i mezzi pesanti in transito sulla E45 la viabilità alternativa per le lunghe percorrenze sulla direttrice Orte-Cesena è costituita dalle autostrade A1 “Autostrada del Sole” (Roma-Firenze-Bologna) e A14 “Adriatica” (Ancona-Cesena).

In particolare, per i mezzi pesanti in direzione Cesena l’autostrada A1 è raggiungibile da Perugia tramite il raccordo Perugia-Bettolle in direzione Firenze (innesto al km 69) e da Sansepolcro (AR) tramite la SS73 con uscita allo svincolo di Sansepolcro Sud in direzione Arezzo.

L’autostrada A14 è invece raggiungibile da Perugia tramite la direttrice Perugia-Ancona (SS318 e SS76) con uscita allo svincolo “Ancona-Valfabbrica” (km 74) e da Umbertide con uscita allo svincolo Gubbio/Umbertide e percorrenza della SS219. In alternativa è inoltre possibile raggiungere Fano (innesto A14) percorrendo la SS219 fino a Gubbio, la SS452 “della Contessa” e la SS3 “Flaminia” fino a Fossombrone e infine la SS73bis fino a Fano.

Per i mezzi pesanti diretti sulla viabilità locale a Pieve Santo Stefano, l’ultima uscita utile è allo svincolo di Valsavignone in direzione Cesena, mentre per i mezzi pesanti diretti sulla viabilità locale a Verghereto, l’ultima uscita utile è allo svincolo di Verghereto in direzione Roma.