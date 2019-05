E45, nuovi lavori Anas: la mappa dei cantieri e gli svincoli chiusi

Ancora cantieri sulle strade dell'Umbria. E45 di nuovo sotto i ferri. Come spiega Anas con una nota "dopo gli interventi preliminari in corso in questi giorni, sarà risanato un nuovo tratto di circa 6 km tra Umbertide e Pierantonio, che si aggiunge ai tratti già risanati a partire dallo scorso anno".

Ecco le modifiche alla viabilità: "Per consentire i lavori, a partire da lunedì 27 maggio sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Umbertide/Gubbio (innesto SS219 “di Gubbio e Pian d’Assino”) per chi viaggi in direzione Perugia/Roma. In alternativa, i veicoli diretti sulla SS219 verso Gubbio potranno uscire al successivo svincolo di Pierantonio e rientrare in direzione Cesena. Il traffico in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera. Il completamento di questa fase è previsto entro due mesi dall’avvio".