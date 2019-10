E45, l'annuncio di Anas: riaprono gli svincoli di Ponte Felcino, Ponte Valleceppi e Casalina

Buone notizie per gli automobilisti: Anas annuncia la riapertura degli svincoli di Ponte Felcino, Ponte Valleceppi e Casalina.

Come spiega una nota ufficiale, "sono terminati oggi gli interventi nel tratto compreso tra Ponte Felcino e Collestrada. Entro stasera sarà pertanto rimosso il cantiere e riaperti gli svincoli di Ponte Felcino e Ponte Valleceppi che erano chiusi in direzione Perugia/Roma". E ancora: "Nel fine settimana sarà ultimato anche il cantiere in corrispondenza dello svincolo di Casalina, che sarà riaperto".

Nei giorni scorsi, sottolinea Anas, "erano stati ultimati anche gli altri cantieri e quindi riaperti gli svincoli di Deruta Nord, Pontenuovo e Ripabianca. Al momento resta attivo solo un cantiere in località Collevalenza, dove il transito e consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta".

I lavori lungo la E45, conclude la nota di Anas, "hanno riguardato la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il consolidamento degli strati di fondazione e il rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".