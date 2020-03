E45, ancora lavori Anas a Perugia: cantieri fino a maggio, svincolo chiuso

Nuovi cantieri Anas lungo la E45: "Tra Ponte Pattoli e Resina, a Perugia, dopo gli interventi preliminari avviati nei giorni scorsi, a partire da lunedì prossimo, 16 marzo, saranno eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla carreggiata in direzione Cesena".

Come spiega una dell'Anas "per consentire l’esecuzione dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Resina in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Ponte Pattoli. Il completamento di questo tratto è previsto entro maggio".