E45, nuovi cantieri Anas: la mappa dei lavori e gli svincoli chiusi, i percorsi alternativi

Nuovi cantieri lungo la E45 e svincoli chiusi. Come spiega Anas, da lunedì 3 giugno "saranno eseguiti gli interventi preliminari all’avvio dei lavori di risanamento nel tratto Torgiano-Deruta-Marsciano. Gli interventi consistono, in particolare, nel ripristino localizzato del piano viabile sulla carreggiata che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante i lavori di risanamento profondo della pavimentazione, che saranno avviati nella settimana successiva sulla carreggiata opposta".

A causa dei cantieri, prosegue Anas, "saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al traffico, compresa la chiusura temporanea di alcuni svincoli". Da lunedì 3 a venerdì 7 giugno saranno chiusi gli svincoli “Ripabianca” e “Marsciano/Collepepe” in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni/Roma. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo precedente “Casalina”.

Nella stessa settimana dal 3 al 7 giugno, saranno temporaneamente chiusi altri due svincoli tra Torgiano e Deruta, per chi viaggia in direzione Terni-Roma: nella prima fase saranno chiusi gli svincoli “Torgiano/Pontenuovo” e “Deruta Nord”, in alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo precedente “Torgiano/San Martino in Campo”; nella seconda fase saranno chiusi gli svincoli “Deruta Nord” e “Deruta Centro”: in alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo “Torgiano/Pontenuovo”; nella terza fase saranno chiusi gli svincoli di “Deruta Centro” e “Deruta Sud”: in alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo “Deruta Nord”.