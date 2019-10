E45 a ostacoli, nuovi cantieri in superstrada: la mappa dei lavori e gli svincoli chiusi

Ancora cantieri lungo la E45. Ecco la mappa dei lavori Anas lungo la superstrada: "Dopo il completamento dei cantieri a Ponte Felcino, Deruta e Casalina, a partire da lunedì 28 ottobre, saranno avviati gli interventi per il risanamento di un nuovo tratto di circa 3,5 km (dal km 37,100 al km 33,600) tra gli svincoli di Todi/Orvieto e Todi/San Damiano". Secondo le stime il completamento di questa fase è previsto entro metà dicembre.

Come spiega una nota di Anas "per consentire lo svolgimento dei lavori, il transito sarà regolato a doppio senso sulla carreggiata libera, mentre lo svincolo di Todi/Orvieto (innesto SS448) sarà chiuso solo in ingresso in direzione Roma. In alternativa, il traffico proveniente da Orvieto (SS448) o da Todi e diretto sulla E45 verso Terni/Roma potrà entrare in E45 in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Fratta Todina".

I lavori, spiega ancora Anas, "consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".