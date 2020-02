E45 a ostacoli, nuovi cantieri Anas: la mappa dei lavori, svincoli chiusi e limitazioni al traffico

E45 a ostacoli. Nuovi cantieri e lavori, attivi fino all'estate. Da giovedì 27 febbraio, spiega una nota di Anas, "saranno avviati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione per complessivi 15 km di carreggiata su tre diversi cantieri, per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro, che si aggiungono ai tratti già risanati negli ultimi due anni".

Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Ecco la mappa dei lavori. I tre nuovi cantieri interesseranno i tratti Ponte Felcino-Bosco, Torgiano-Balanzano e Massa Martana-Collevalenza, con diverse limitazioni al transito.

Ponte Felcino-Bosco

Dopo gli interventi preliminari, in corso in questi giorni, saranno avviati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione di un nuovo tratto sulla carreggiata nord (direzione Cesena) lungo complessivamente circa 6 km (dal km 77,800 al km 84,000) tra Bosco e Ponte Felcino, nel comune di Perugia, per un investimento complessivo di 4,7 milioni di euro.

Per consentire l’esecuzione dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Ponte Felcino in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. A seguire sarà chiuso anche lo svincolo di Bosco/Gubbio, sempre in direzione Cesena. Nell’ultima fase sarà infine riaperto lo svincolo di Ponte Felcino. In alternativa, nel periodo di chiusura di entrambi gli svincoli, sarà possibile utilizzare lo svincolo di Lidarno in ingresso e lo svincolo di Ponte Valleceppi in uscita. Il completamento dell’intero tratto è previsto a giugno.

Torgiano-Montebello-Balanzano

Dopo gli interventi preliminari, in corso in questi giorni, saranno avviati da domani i lavori di risanamento profondo della pavimentazione di un nuovo tratto sulla carreggiata nord (direzione Cesena) lungo complessivamente circa 4,1 km tra Torgiano e Balanzano (Perugia), per un investimento di 3,5 milioni di euro.

Per consentire l’esecuzione dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Nella prima fase sarà inoltre temporaneamente chiuso lo svincolo di Torgiano/San Martino in Campo in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Montebello.

Il completamento di questa fase è previsto entro un mese.

Nella seconda fase sarà riaperto lo svincolo di Torgiano e sarà chiuso lo svincolo di Balanzano, sempre in direzione Cesena. Infine saranno interessate le rampe dello svincolo di Montebello.

Il completamento dell’intero tratto è previsto nel mese di giugno.

Massa Martana-Collevalenza

Infine, sempre a partire da domani, giovedì 27 febbraio, saranno avviati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione di un nuovo tratto sulla carreggiata nord (direzione Cesena) lungo complessivamente circa 5,7 km tra Massa Martana e Collevalenza, in provincia di Perugia, per un investimento di 3,8 milioni di euro.

Per consentire l’esecuzione dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Nella prima fase sarà inoltre temporaneamente chiuso lo svincolo di Massa Martana in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Collevalenza e Acquasparta.

Il completamento di questa fase è previsto entro marzo.

Nella seconda fase sarà chiuso lo svincolo di Collevalenza e riaperto lo svincolo di Massa Martana. Infine sarà riaperto lo svincolo di Collevalenza e chiuso nuovamente lo svincolo di Massa Martana per consentire il completamento di alcune lavorazioni che non è possibile eseguire nella prima fase, per contenere i disagi al traffico.

Il completamento dell’intero tratto è previsto prima dell’esodo estivo.