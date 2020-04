Lavori E45 a Perugia e Torgiano, i cantieri Anas vanno avanti: gli svincoli riaperti e quelli chiusi

Lavori Anas lungo la E45. Ecco la mappa dei cantieri. Come spiega una nota di Anas "tra Torgiano e Balanzano sono in corso i lavori di risanamento profondo della pavimentazione su un tratto sulla carreggiata nord (direzione Cesena) lungo complessivamente circa 4,1 km, per un investimento di 3,5 milioni di euro".

Nella serata di ieri, prosegue la nota, "è stata ultimata la prima fase, che ha riguardato circa 2 km, ed è stato quindi riaperto lo svincolo di Torgiano/San Martino in Campo".

A partire da martedì 14 aprile "sarà provvisoriamente chiuso lo svincolo di Balanzano in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Montebello. Il completamento di questa fase è previsto entro maggio. A seguire, saranno interessate le rampe dello svincolo di Montebello. L’ultimazione dell’intero tratto è prevista nel mese di giugno".