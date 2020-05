E45, lavori Anas tra Collevalenza e Acquasparta: carreggiata chiusa al traffico

Lavori lungo la E45. Come spiega una nota di Anas "sarà provvisoriamente chiusa in orario notturno la carreggiata in direzione Roma, nel tratto compreso tra gli svincoli di Collevalenza e Acquasparta, nelle notti di martedì 5 e mercoledì 6 maggio, dalle 21 alle 6".

Il traffico, prosegue la nota, "sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Collevalenza e rientro ad Acquasparta".



La chiusura della carreggiata "è necessaria per realizzare un bypass provvisorio sullo spartitraffico centrale al fine di riaprire con circa un mese di anticipo lo svincolo di Massa Martana, attualmente chiuso per lavori di risanamento profondo della pavimentazione. Il bypass consentirà infatti di riaprire al traffico entro lunedì 11 maggio un tratto in fase di ultimazione in corrispondenza dello svincolo e proseguire i lavori nel tratto successivo".