E45, nuovi lavori Anas: la mappa dei cantieri, svincolo chiuso al traffico

Nuovi cantieri Anas lungo la E45. A partire da lunedì 24 febbraio lavori di risanamento di un tratto nel comune di Todi (dal km 33,600 al km 32,400). Come spiega una nota di Anas: "Per consentire l’avanzamento dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera in corrispondenza del cantiere, mentre lo svincolo di Todi/San Damiano sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo precedente “Todi/Orvieto”. Il completamento di questa fase è previsto entro la fine del mese di aprile".

I lavori, prosegue la nota, "consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati profondi e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".

Nella zona di Perugia, invece, la chiusura dello svincolo di Bosco/Gubbio in direzione Roma, spiega Anas, "è posticipata a lunedì 24 febbraio con riapertura prevista entro sabato 29 febbraio".