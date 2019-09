E45 a ostacoli, nuovi lavori Anas a Perugia: la mappa dei cantieri e gli svincoli chiusi

Ancora cantieri lungo la E45. Come spiega Anas "nel tratto tra Collestrada e Ponte Felcino, il cantiere che attualmente comporta la chiusura degli svincoli di Lidarno e Ponte Valleceppi si sposterà verso nord per la terza e ultima fase dell’intervento".

Lavori Anas lungo la E45, la mappa dei cantieri e gli svincoli chiusi

Ecco la mappa dei lavori e gli svicoli chiusi. Cantieri Anas tra Lidarno e Ponte Valleceppi. Come spiega la nota "lo svincolo di Lidarno sarà riaperto mentre, per consentire l’avanzamento dei lavori, sarà chiuso lo svincolo di Ponte Felcino, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia/Roma. Lo svincolo di Ponte Valleceppi resterà chiuso. Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 ottobre".

I lavori, prosegue la nota, "consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati profondi e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".