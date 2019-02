Strade e cantieri, la mappa: lavori sulla E45, sulla Umbro Laziale e sulla Flaminia

Ripartono i lavori Anas sulle strade dell'Umbria: E45, Flaminia e Umbro Laziale sotto i ferri. Ecco la mappa degli interventi e degli svincoli chiusi per i cantieri.

Come spiega Anas "sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” da domani, giovedì 28 febbraio, saranno eseguiti alcuni interventi preliminari ai lavori di risanamento della pavimentazione in corrispondenza dello svincolo di Narni/San Gemini. Per consentire lo svolgimento degli interventi il transito sarà consentito a doppio senso di marcia in corrispondenza del cantiere, mentre lo svincolo di Narni/San Gemini sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Terni fino al 4 marzo".

I lavori lungo la E45 - Clicca su continua