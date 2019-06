E45 a ostacoli, nuovi cantieri Anas: la mappa e gli svincoli chiusi

Triplo cantiere Anas lungo la E45: la superstrada tra Perugia e Umbertide diventa a ostacoli. Poi c'è Deruta. Ecco la mappa dei lavori e degli svincoli chiusi.

Da lunedì 8 luglio, spiega Anas, saranno avviati i lavori di risanamento profondo del piano viabile su un nuovo tratto tra Collestrada e Ponte Felcino, a Perugia. E prima dell’avvio del cantiere, da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio "saranno eseguiti alcuni interventi preliminari che consistono nel ripristino localizzato del piano viabile sulla carreggiata che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante i lavori".

Per consentire le attività sarà istituito lo scambio di carreggiata con transito consentito a doppio senso di marcia. Dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 22:00 di giovedì 4 luglio saranno chiusi gli svincoli di Lidarno e Valfabbrica/Ancona in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa i veicoli proveniente da Valfabbrica/Ancona e diretti sulla E45 verso Cesena potranno immettersi in direzione Roma, uscire alla svincolo di Collestrada e rientrare in direzione Cesena; i veicoli provenienti dalla E45 e diretti ad Ancona povranno proseguire verso Cesena, uscire allo svincolo di Ponte Valleceppi e reimmettersi in direzione Roma.

Dalle 22:00 di giovedì 4 alle 22:00 di venerdì 5 luglio saranno invece chiusi gli svincoli di Ponte Valleceppi e Ponte Felcino, sempre in direzione Cesena.

A seguire, da lunedì 8 luglio sarà quindi avviato il cantiere per il risanamento profondo. Per consentire i lavori sarà istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre gli svincoli di Lidarno e Valfabbrica/Ancona saranno chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

E non è finita qui: "Entro domani - sottolinea Ancora Anas - sarà riaperto lo svincolo di Umbertide/Gubbio, mentre per consentire l’avanzamento del cantiere sarà chiuso lo svincolo di Promano in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma".

Da lunedì prossimo, 1 luglio, il cantiere attivo a Deruta sarà spostato verso nord. Sarà pertanto riaperta l’uscita dello svincolo di Deruta Sud mentre sarà chiuso lo svincolo diDeruta Nord in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena.