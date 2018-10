Cantieri lungo la E45, nuovi lavori Anas: la mappa degli svincoli chiusi, come cambia la viabilità

Ancora lavori Anas lungo la E45. Da domani, 11 ottobre, spiega Anas in una nota, i lavori interesseranno "la strada statale 675 “Umbro laziale” (Terni-Orte) nel tratto compreso tra l’innesto SS3bis/SS675 (uscita Perugia/Cesena) e lo svincolo di Narni Scalo/San Gemini". E ancora: "Per consentire l’esecuzione degli interventi il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata mentre, nella prima fase del cantiere, saranno temporaneamente chiuse le rampe di svincolo che consentono l’immissione in direzione Orte/Terni per il traffico proveniente da Perugia/Cesena nonché dalla zona industriale".

Ecco le strade alternative per superare gli svincoli chiusi: "Il traffico proveniente dalla SS3bis (Perugia/Cesena) diretto a Orte potrà proseguire in direzione “Zona industriale”, invertire la marcia utilizzando il successivo svincolo “Terni Centro/Narni Scalo”, uscire in direzione Terni (innesto SS675), superare lo svincolo di Terni Ovest e utilizzare quindi lo svincolo Terni Nord per invertire la marcia rientrando sulla SS675 in direzione Orte/Roma". E ancora: "Il traffico proveniente dalla SS3bis (Perugia/Cesena) diretto a Terni potrà proseguire in direzione “Zona industriale”, invertire la marcia utilizzando il successivo svincolo “Terni Centro/Narni Scalo”, uscire in direzione Terni sulla SS675 “Umbro Laziale”". Infine "il traffico proveniente dalla zona industriale e diretto a Orte/Roma potrà uscire in direzione Terni (innesto SS675), superare lo svincolo di Terni Ovest e utilizzare quindi lo svincolo Terni Nord per invertire la marcia rientrando sulla SS675 in direzione Orte/Roma".

La riapertura delle rampe di svincolo è prevista a partire dai primi giorni di novembre, mentre il completamento dell’intero cantiere è previsto entro il 10 dicembre.