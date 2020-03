E45 a ostacoli, nuovi cantieri Anas a Perugia: la mappa dei lavori e svincoli chiusi

Cantieri Anas tra Ponte Felcino e Bosco, nel comune di Perugia, lungo la E45. Come spiega una nota di Anas "per consentire l’avanzamento degli interventi, a partire da lunedì 23 marzo sarà provvisoriamente chiuso lo svincolo di Bosco/Gubbio in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Resta inoltre chiuso anche lo svincolo di Ponte Felcino, sempre in direzione Cesena. In alternativa è possibile utilizzare in ingresso lo svincolo di Lidarno e in uscita lo svincolo di Ponte Valleceppi. Il transito lungo la direttrice resta sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta".

Il cantiere, spiega ancora Anas, "interessa un tratto della carreggiata nord (direzione Cesena) lungo complessivamente circa 6 km (dal km 77,800 al km 84,000) che sarà totalmente risanato per un investimento complessivo di 4,7 milioni di euro".

Gli interventi "consistono, in particolare, nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".

Il completamento di questo cantiere è previsto a giugno.

