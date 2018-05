E45, maxi investimento per le gallerie: Anas mette sul piatto 40 milioni di euro

Maxi investiment per la E45. Anas ha completato le procedure di affidamento degli interventi di ripristino degli impianti tecnologici delle gallerie lungo l’itinerario E45 da Orte a Cesena, per un valore complessivo di 40 milioni di euro. L’impresa aggiudicataria, spiega Anas in una nota, è l’Ati “Enelsole Srl” società di Enel X.

L’affidamento, spiega ancora la società, è stato attivato mediante lo strumento dell’Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. 50/16) di durata triennale, che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto.

I lavori rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas nel 2016, che prevede un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro per il risanamento della pavimentazione, l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, il risanamento strutturale dei viadotti, l’adeguamento degli impianti tecnologici e altri importanti interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione.