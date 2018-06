E45, raffica di cantieri dell'Anas: la mappa dei lavori, svincoli chiusi e strada dimezzata

La mappa dei lavori Anas per la E45. Avanzano i lavori di risanamento profondo del piano viabile sul tratto umbro della E45.



Gli interventi, per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro tra lavori in corso e in fase di avvio, rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas nel 2016, che prevede un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro.



"Nell’ambito del piano di riqualificazione sono previsti, oltre al risanamento della pavimentazione, l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, il risanamento strutturale dei viadotti, l’adeguamento degli impianti tecnologici, il rifacimento della segnaletica verticale e altri importanti interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione. Si tratta del più grande investimento mai destinato a questa infrastruttura", spiega Anas in una nota.

