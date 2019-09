E' tempo di scegliere i corsi universitari, alla Stranieri due giornate di orientamento

Mancano pochi giorni all’appuntamento dell’Università per Stranieri di Perugia per le giornate di orientamento dedicate ai futuri studenti che vogliono ricevere informazioni sulle modalità di immatricolazione e sui servizi dell’Ateneo che apre le porte, l’11 e il 18 settembre, a tutti gli studenti delle superiori e universitari, alle loro famiglie e a tutti gli interessati per far conoscere l’offerta formativa dei corsi di laurea.

All’evento prenderanno parte docenti dei corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo, con il coordinamento del Servizio Orientamento. Durante l’evento saranno a disposizione su richiesta servizi specifici per persone con disabilità e DSA. Per motivi di carattere organizzativo, è consigliabile contattare preventivamente la Commissione per l’integrazione ed il sostegno degli studenti disabili e con DSA all'indirizzo openlab@unistrapg.it.

Oltre al personale del “Servizio Orientamento” sarà presente un delegato della “segreteria didattica e corsi di laurea” per fornire delucidazioni in merito alla procedura di immatricolazione on line e per la valutazione dei requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale. L’evento è organizzato dal Servizio Orientamento con il supporto del Servizio Segreteria didattica e corsi di laurea. Per partecipare è gradita la segnalazione della propria presenza scrivendo a: orientamento@unistrapg.it indicando “nome, cognome, corso di interesse e data prescelta” Per informazioni scrivere una mail a orientamento@unistrapg.it o telefonare allo 075/5746296-343-295-294.

Programma

11 settembre 2019 - Sala Goldoni Ore 9:30

Presentazione lauree triennali Prof. Alejandro Marcaccio (ComIIP) prof.ssa Borbala Samu (LiCI) prof. Giovanni Capecchi (MICO) ore 11:10 – Coffee Break ore 11.15 – Visita guidata di Palazzo Gallenga Ore 11:30 - Presentazione lauree magistrali Giulio Vannini (ItAS) Roberto Vetrugno (TrIn) Emidio Diodato, Federico Niglia (RICS) Antonio Catolfi (ComPSI)

18 settembre 2019 - Sala Goldoni Ore 9:30

Presentazione lauree triennali Prof. Rolando Marini (ComIIP) Prof.ssa Borbala Samu (LiICI) Prof. Giovanni Capecchi (MICO) ore 11:10 – Coffee Break Ore 11.15 – Visita guidata di Palazzo Gallenga Ore 11:30 - Presentazione lauree magistrali Daniele Piccini (ItAS) Roberto Vetrugno (TrIn) Emidio Diodato, Federico Niglia (RICS) Antonio Catolfi (ComPSI)