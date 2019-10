E' morto Alvaro Verbena, sindaco di Deruta per dieci anni ed esponente di spicco di Forza Italia

Forza Italia e la co unità di Deruta in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Alvaro Verbena, primo cittadino dal 1997 al 2017.

"Un pensiero oggi lo dedichiamo ad Alvaro Verbena, sindaco di Forza Italia di Deruta, stimato professionista. Ha vinto e governato il Comune con la dedizione del buon padre di famiglia, quando essere a capo di una amministrazione di centro destra significava essere una mosca bianca. Ha aperto la strada a molti. Alla sua famiglia esprimo il mio ricordo e il mio più caro affetto" scrive la senatrice Fiammetta Modena.

"Non trovo parole, solo una grande tristezza nel cuore. Sei stato un grande sindaco, ma soprattutto un grande uomo, hai acceso in me la passione per la politica, abbiamo condiviso un percorso umano e amministrativo che ci ha donato momenti importanti e indimenticabili, a tutti noi. Sarai sempre nel mio cuore. Un abbraccio grande a Stefania, Giacomo ed Eleonora. Che la terra ti sia lieve Sindaco Alvaro Verbena" ha postato Laura Buco, coordinatrice provinciale di Perugia di Forza Italia, nonché assessore nella prima giunta Verbena.