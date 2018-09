Università, dottorato honoris causa a uno scienziato rivoluzionario, la cerimonia a Perugia

Un altro luminare della scienza a Perugia per il conferimento del dottorato di ricerca Honoris Causa dell’Università degli studi di Perugia. Sarà il Rettore Franco Moriconi a conferire allo scienziato John R. Sandercock, il Dottorato Honoris Causa in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia”, con una solenne cerimonia che si terrà mercoledì 12 settembre alle ore 17.30, nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (Complesso Monumentale di San Pietro).

Sandercock è il pioniere della Spettroscopia Brillouin da eccitazioni di superficie e fondatore della “JRS-Scientific Instruments” di Zurigo. In questa occasione sarà celebrato il quarantesimo anniversario dell’invenzione e del brevetto dell’Interferometro Tandem Multipasso grazie al quale John Sandercock condusse, negli anni Settanta e Ottanta, i primi studi relativi alla diffusione anelastica della luce da parte di fononi e magnoni di superficie in mezzi opachi (metalli e semiconduttori).

Questa sua invenzione, perfezionata poi nel corso degli anni seguenti, ha portato alla pubblicazione di risultati scientifici originali di grande impatto sulla comunità scientifica internazionale, aprendo la possibilità di esplorare nuova fisica e studiare nuovi materiali. A distanza di circa quarant’anni, lo strumento commercializzato dalla ditta che John Sandercock ha fondato è ancora insuperato a livello mondiale e circa duecento laboratori in tutto il modo possono fare ricerca grazie a questo strumento.