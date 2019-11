Dossier Perugia candidata a Capitale verde europea 2022: rifiuti e acqua

Perugia si è ufficialmente candidata al Premio di Perugia capitale verde europeaper il 2020. Due dei parametri valutati per azioni fatte e programmate tutela dell'acqua e rifiuti. Ecco il dossier di Perugia su questo indicatore.

RIFIUTI

Situazione atutale Comune di Perugia

Servizio di raccolta differenziata domiciliare – attivazione nell’intero territorio comunale di un servizio di raccolta differenziata con modalità domiciliare che ha consentito di raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata (71%). Riduzione della produzione dei rifiuti – adozione di azioni migliorative del servizio che hanno consentito negli ultimi 10 anni una riduzione della produzione totale di rifiuti urbani pari al 20%. Centro del riuso – realizzazione di un Centro comunale del riuso finalizzato a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati non ancora a fine vita prolungandone il ciclo di vita, contrastare e superare la cultura dell’usa e getta.

Progetto Fontanelle – installazione di n. 6 impianti per l’erogazione di acqua pubblica refrigerata, naturale o gassata, che hanno consentito negli ultimi 10 anni di risparmiare circa 16.000.000 di bottiglie di plastica, pari a 400 tonnellate di riduzione di rifiuti in plastica, e circa 2.120 tonnellate di

emissioni di CO2 in atmosfera.

Programmi futuri Comune di Perugia

Miglioramento del servizio di raccolta differenziata – adozione di azioni di miglioramento finalizzate ad un’ulteriore riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati con conseguente riduzione dello smaltimento in discarica. Potenziamento dei livelli di riutilizzo e di riciclo – coinvolgimento di operatori economici, imprese ed artigiani del territorio per la promozione di forme di economia circolare basate sul riutilizzo dei rifiuti.

Raccolte mirate – potenziamento dei servizi di raccolta mirati a determinate frazioni merceologiche di rifiuti quali il vetro monomateriale, gli oli esausti, il cartone, i RAEE e i micro RAEE per il recupero di materiali da riutilizzare in forme di economia circolare Revamping impianti Pietramelina e Ponte Rio per incrementare attività di recupero



ACQUA

Situazione attuale Comune di Perugia

Servizio idrico integrato – affidamento alla Società Umbra Acque della gestione del servizio idrico integrato comprensivo di tutti i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua nonché del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Reticolo idrografico superficiale, - controllo sullo stato manutentivo dei corsi d’acqua al fine di garantire la corretta officiosità idraulica. Acque profonde – verifica degli aggiornamenti semestrali prodotti da ARPA Umbria sulla qualità delle acque profonde. Monitoraggio e controllo – georeferenziazione delle informazioni ambientali relative sia al reticolo superficiale che alle acque di falda

Programmi futuri Comune di Perugia

Miglioramento del servizio – attivazione di azioni di progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti.

Potenziamento attività di controllo – implementazione nel Sistema Informativo Territoriale dei procedimenti relativi al controllo dello stato manutentivo dei corpi idrici superficiali.