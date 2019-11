Nomine & Poltrone - Direttori d'albergo, la professionista migliore è una donna e lavora in Umbria

“Solidus - I professionisti dell’ospitalità italiana” è il forum permanente delle otto associazioni professionali del mondo alberghiero italiano e ogni anno si ritrova per premiare quei professionisti che operano nel settore dell’accoglienza.

Martedì 3 dicembre, dalle ore 9.30 presso la prestigiosa sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma arriveranno da tutta Italia direttori sommelier, barmen, housekeeper, cuochi, maitre, portieri e impiegati del mondo alberghiero per partecipare ad un convegno sull’alta Formazione ed alla premiazione di chi si è distinto per impegno, capacità, aggiornamento, innovazione.

Per questo 2019, tra le fila dell'associazione direttori albergo Italia è stata scelta Annamaria Palomba, attuale general Manager presso Borgobrufa SPA Resort a Brufa di Torgiano di Perugia.

“Sono felicissima e onorata per questo riconoscimento e ringrazio A.D.A. per avermi proposta per questo premio. La mia è stata una scelta fatta sin dall’adolescenza, quella dell’hotellerie di lusso, e da allora ho studiato, mi sono dedicata cuore e anima a questa professione, ho progettato il mio percorso di studi e la mia carriera. Oggi posso dire di essere soddisfatta perché dopo 37 anni lavoro ancora, come dal primo giorno, in un hotel 5 stelle. Faccio questo lavoro con passione e ricevere un riconoscimento facendo un lavoro che piace ti fa sentire tanto fortunata” sono le parole commosse di Annamaria Palomba.