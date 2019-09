Ospedale di Perugia, nuova donazione a Neonatologia grazie ai genitori della piccola Isabel

Nuova donazione all’ospedale di Perugia grazie ai genitori della piccola Isabel, una bellissima bimba dagli occhi azzurri di nove mesi. Lo scorso giovedì sono state donate, al reparto di Neonatologia, ben trenta sedie per permettere ai genitori che aspettano di riportare a casa i loro piccoli, quel po’ di comodità in più per affrontare al meglio l’attesa.

La donazione è avvenuta alla presenza della dottoressa Stefania Troiani, direttrice del reparto, del personale medico – infermieristico e di mamma Letizia e papà Simone, genitori della piccola Isabel Mezzasoma.

Per i primi cinque giorni di vita, la piccola Isabel è stata ricoverata nel reparto di Neonatologia, cullata dalla professionalità e dalle cure di medici e infermieri del reparto e dai suoi genitori che potevano starle accanto mentre la piccola era nell’incubatrice.

Per permettere a tutti i genitori di poter sedere a fianco delle incubatrici dei propri piccoli, i genitori di Isabel hanno pensato di fare un regalo: trenta sedie, colorate e comode, donate dalla Torneria Tmm Srl di Simone Mezzasoma (Magione) in occasione del battesimo avvenuto lo scorso giugno.

“La nostra breve permanenza nel reparto di neonatologia alla nascita di nostra figlia ci ha permesso di constatare la carenza di piccole comodità per i genitori dei bambini ricoverati come una sedia per poter stare vicino all’incubatrice. Per cui, in occasione del battesimo abbiamo pensato di donare 30 sedute sperando di rendere l’attesa del ritorno a casa un po’ più leggera”- hanno spiegato i genitori, Simone e Letizia.

La consegna delle sedie è avvenuta con l’ausilio di un mezzo della “Simonelli shipping” che ha così gratuitamente contribuito a realizzare la donazione all’ospedale.